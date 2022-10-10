Влез в квартиру и украл 140 тысяч: хабаровчанин задержан по подозрению в грабеже

Мужчина проник в квартиру и ограбил пенсионерку в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением обратился сын женщины, в квартиру которой проник преступник. Грабитель проник в жилье, открыв задвижку на входной двери, когда пенсионерка была дома. После этого неизвестный мужчина забрал спрятанные в вещах 140 тысяч рублей и поспешил на выход. Хозяйка квартиры пыталась остановить преступника, но тот быстро сбежал с места преступления.

- По подозрению в преступлении был задержан 34-летний житель Краснофлотского района. Раньше он привлекался к ответственности за похожие преступления. Грабитель успел потратить деньги на алкоголь и развлечения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За грабеж на мужчину завели уголовное дело. До конца расследования и вынесения приговора его заключили в изолятор временного содержания.

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