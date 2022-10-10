Отлов бездомных собак возобновлен в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск получил от правительства Хабаровского края семь миллионов рублей. Эти деньги были выделены на возобновление отлова бездомных животных. Часть суммы будет потрачена на закупку приспособлений для гуманного вылова собак. Также за эти средства закупят новые вольеры. Остальные деньги уйдут на отлов, стерилизацию, вакцинацию, чипирование и возвращение животных на прежнее место обитания.

- С начала года отловлено больше 1,3 тысяч собак. К концу года планируется перешагнуть за отметку 1,6 тысяч. В этом году ожидаемая общая сумма финансирования составит 22,7 миллионов рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Контракт на отлов животных мэрия заключила с ИП Лемихова. В приюте предпринимателя на постоянной основе содержатся 24 собаки, которые были признаны агрессивными.

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