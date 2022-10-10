Хабаровские школьники приняли участие в «Туриаде» Фото: Администрация Хабаровска

Школьники со всех районов Хабаровска собрались в парке ДОФ Краснофлотского района, чтобы поучаствовать в физкультурном турслете «Туриада». Подростки объединились в команды, чтобы пройти испытания на силу и ловкость. Участники научились работать вместе и вязать морские узлы. Они продемонстрировали свои знания и навыки в оказании первой медпомощи.

- Участие в «Туриаде» приняли больше 70 человек. После мероприятия их наградили медалями и угостили сладостями, - рассказали в администрации Хабаровска.

Такие мероприятия проходят дважды в год. Следующий слет состоится в мае 2023 года. Цель «Туриады» - приобщить школьников к спорту и научить командной работе.

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