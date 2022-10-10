Россельхознадзор проверил доступную рыбу в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора проверили 247 тонн рыбы и рыбной мороженой продукции на соответствие требованиям Таможенного союза по показателям безопасности. Представители ведомства 6-8 сентября следили за погрузкой рыбы на транспортные суда-рефрижераторы. По результатам лабораторных исследований вся партия прошла проверку безопасности. На всю продукцию оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

- Во время проверки нарушений ветеринарных правил и температурного режима хранения не установлено. Трюмы транспортных судов были дезинфицированы и подготовлены к перевозке мороженой рыбы, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

С начала года специалисты ведомства проверили больше 13 тонн рыбной продукции, которая поставляется во все регионы России. Часть ее продается в торговых сетях Хабаровского края в рамках соцпроекта «Доступная рыба».

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