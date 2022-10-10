«Библионочь-2022» пройдет в Хабаровске 14 октября
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
В Дальневосточной государственной научной библиотеке 14 октября пройдет «Библионочь-2022» под названием «Семь чудес Хабаровского края». Жителей краевой столицы приглашают на встречу в 20:00. Мероприятие продлиться до 23:00. Его можно будет посетить по «Пушкинской карте».
- «Библионочь-2022» посвящена 84-й годовщине образования Хабаровского края. Для гостей разработан маршрут с интерактивной программой по зданиям библиотеки, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.
Мероприятие будет проходить сразу на трех локациях: главное здание ДВГНБ на Муравьева-Амурского, 1, Центр книжных памятников на Калинина, 77а, Региональный центр доступа к президентской библиотеке имени Ельцина на Истомина, 57. Для каждой локации подготовлена своя программа.
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