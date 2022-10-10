Команда Хабаровского края стала призером Всероссийского конкурса «Без срока давности» Фото: Правительство Хабаровского края

«Без срока давности» - просветительский проект, цель которого – сохранить память о Великой Отечественной войне, трагедии мирных людей, жертвах военных преступлений. Участники конкурса. Накануне завершился ежегодный конкурс сочинений, результаты которого объявили в Москве.

- Призером в номинации «Источники личного происхождения» стала команда Хабаровского края. Первокурсница ТОГУ Светлана Айнулова под руководством педагога допобразования Яны Каримбетовой представляли проект «Живые голоса истории», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В своей работе студентка рассказала о сложной жизни участницы Великой Отечественной войны, труженицы тыла Савченко Елены Антоновны. Она трудилась в цехе горячей обработки металлоизделий с апреля 1943 по октябрь 1945 года.

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