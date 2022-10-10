Ударил ножом в порыве злости: магаданец неадекватно отреагировал на конфликт

Житель Магадана ударил ножом мужчину из-за ссоры Фото: Иван ВИСЛОВ

Конфликт между двумя мужчинами из Магадана закончился поножовщиной. Когда у 63-летнего мужчины закончились словесные аргументы, он достал нож и ударил оппонента. Магаданец 45 лет получил тяжелое ранение и был срочно госпитализирован.

- Нападение произошло у подъезда дома на Портовой. Агрессивного мужчину задержали и завели на него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Максимальная санкция за совершенное преступление – лишение свободы на срок до 10 лет. С задержанного взяли подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.

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