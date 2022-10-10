Сгреб все, что попало под руку: мужчина украл строительных инструментов на 85 тысяч

Житель Хабаровска проник на стройку и украл инструменты со склада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представитель компании обратился в полицию с заявлением о краже строительных инструментов. Он рассказал. Что кто-то проник на территорию строительного объекта и вынес со склада три перфоратора, две болгарки, лазерный кондор и шуруповерт. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей.

- полицейские установили личность вора и задержали его. Им оказался 27-летний местный житель, который уже имел судимости. Весной прошлого года он освободился из колонии, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что задержанный продал инструменты на городском рынке, а деньги успел потратить. На хабаровчанина завели уголовное дело и поместили его в изолятор временного содержания. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается, полиция ищет украденный инструмент.

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