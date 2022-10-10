Очередной циклон придет в Хабаровск 11 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупреждают хабаровчан о надвигающемся циклоне. Уже завтра, 11 октября в городе погода резко ухудшится. Краевую столицу накроют сильные ливни. Обильные осадки в Хабаровске дополнит порывистый ветер, сила которого местами будет достигать 15-18 метров в секунду.

- Температура ночью будет колебаться в пределах 3-5 градусов. Днем столбик термометра покажет от +7 до +9, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Циклон затронет все районы Хабаровского края. На юге региона дождем накроет Бикинский, Вяземский и район имени Лазо. В центральной части края - Хабаровск, Комсомольск, Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Советско-Гаванский, Ванинский районы. На севере под действие циклона попадут Николаевский и Ульчский районы.

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