14 новых контейнерных площадок появились в частном секторе Хабаровска Фото: Надалинский Станислав

14 новых контейнерных площадок для сбора отходов появились в частном секторе центральной части Хабаровска. Их оборудовали сетчатым ограждением, чтобы мелкий мусор не разлетался по территории вокруг. Ко всем площадкам обеспечен подъезд техники, поэтому регоператор сможет беспрепятственно забирать и вывозить отходы вовремя.

- Замена контейнерных площадок нужна не только для удобства жителей, но и для работы нового регионального оператора, - отметили в мэрии Хабаровска.

Старые сооружения демонтировали. На их месте появились новые площадки, которые выглядят ухоженно и аккуратно. Только пока не привезли новые мусорные баки. Их обещают установить в течение месяца.

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