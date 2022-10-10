День призывника прошел в парке Дома офицеров в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел День призывника. Мероприятие организовали при поддержке войсковых частей на территории Краснофлотского района. В нем приняли участие десятки хабаровчан. Среди них - студенты профучреждений образования и призывники.

- Спортсмены школы тхэквондо устроили показательные выступления для гостей. Собравшимся показали приемы задержания и обезоруживания преступника, тактический бой в лесополосе с использованием пиротехники и элементами игры «Страйкбол», - рассказали в администрации Хабаровска.

Отметим, что День призывника празднуется ежегодно. В прошлые годы его отмечали в Центре патриотического воспитания. В этот раз было решено провести мероприятие на свежем воздухе.

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