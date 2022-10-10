Восемь золотых медалей завоевали самбисты Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошли Всероссийские состязания по самбо. Мероприятие проходит в память героев-пограничников и считается продолжением турнира «Виктория», который ранее проводит Валерий Тюлькевич, заслуженный тренер России. Как рассказали в правительстве Хабаровского края, местные самбисты забрали восемь золотых медалей.

Всего в турнире участвовали 150 человек из 12 регионов. При соблюдении определенных условий первое место на таких соревнованиях может обеспечить спортсмена званием мастера спорта России.

- Сегодня это значимое мероприятие для Хабаровского края и всей страны, потому что среди участников турнира ведущие спортсмены нашей Родины. Приятно, что есть среди них и самбисты нашего региона, - сообщили в правительстве региона.

В этом году золото взяли в дисциплине «спортивное самбо» - Владимир Милованов, Данила Монаков и Никита Леонов. А в дисциплине «боевое самбо» - Илья Каманин, Шейх Макачуев, Антон Плаксин, Анатолий Горшков и Данила Шевцов.

В следующем году турнир пройдет уже в 20 раз. В этот раз на соревнованиях побывал и провел мастер-класс главный тренер сборной России по самбо Дмитрий Трошкин.

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