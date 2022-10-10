Благодаря субсидированию пассажирские авиаперевозки увеличились в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае, благодаря субсидированию, за последние три квартала выросло число пассажирских авиаперевозок. Рейсы выполняет местная авиакомпания «Хабаровские авиалинии». За указанный период количество рейсов выросло на 15 процентов по сравнению с прошлогодним. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этом году авиакомпания перевезла свыше 40,5 тысяч человек, что на 6,7 процентов больше, чем в пошлом году. По регулярным направлениям перевезено 35,4 тысячи пассажиров, а по совместительству с другими перевозчиками – 2,3 тысячи человек. Чартерные рейсы забрали себе более пяти тысяч пассажиров.

- Пассажирооборот вырос почти на 10 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года – с 39,6 до 43,4 миллионов пассажиро-километров (число пассажиров умножают на расстояние каждой перевозки с суммированием позиций), - рассказали в правительстве региона.

Увеличить число перелетов помогло расширение авиапарка компании. В прошлом году там было закуплено три новых воздушных судна. В этом году планируется выполнить на 101 рейс больше, чем в прошлом. Также на положительную динамику повлияла краевая программа субсидирования авиабилетов, которая действует в крае с мая по сентябрь. В этом году льготой воспользовались около двух тысяч человек, что на 53 процента больше, чем в прошлом году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.