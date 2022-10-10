Мобилизованных в Хабаровском крае отправили на спецоперацию Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе Юрием Вакуленко проводили мобилизованных жителей региона в зону проведения спецоперации. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, встреча с призывниками прошла в аэропорту имени Невельского в краевой столице.

- Я желаю всем, кто отправляется в зону боевых действий, военной удачи, здоровья, чтобы вы возвращались с победой! С нами Бог, а за нами – правда!, - сказал Михаил Дегтярев.

Он добавил, что регион продолжает помогать военнослужащим, закупает и поставляет квадрокоптеры и оборудование, спальные мешки и прочее. Дегтярев пообещал мобилизованным, что край позаботится об их родных и близких. Перед самой отправкой глава региона пожелал им веры, надежды и любви.

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