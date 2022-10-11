Школа Хабаровского края вышла в финал конкурса «Лучшая инклюзивная школа России 2022» Фото: Правительство Хабаровского края

Стали известны итоги заочной части Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2022». Само мероприятие направлено на развитие и внедрение практик инклюзивного образования. В федеральный этап конкурса прошли школы из 62 регионов страны, в том числе и из Хабаровского края. В финал вышли 20 учреждений. Все они – победители в каждой из трех номинаций. Среди финалистов по направлению «Лучшая инклюзивная школа» оказалась МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения Комсомольского района.

- Очный этап пройдет в Москве 26-28 октября. Финалисты представят проекты инклюзивных практик своих школ, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Конкурс проводится для повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования. Он позволяет определить лучшие практики, улучшить качество обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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