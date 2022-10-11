Михаил Дегтярев принял участие в проводах мобилизованных жителей Хабаровского края Фото: администрация Бикинского района

Михаил Дегтярев встретился с мобилизованными дальневосточниками перед их отправкой в зону проведения СВО на Украину. Проводы состоялись в аэропорту имени Невельского в Хабаровске. Глава региона пожелал бойцам военной удачи, здоровья и возвращения с победой. Михаил Дегтярев пообещал сделать все возможное, чтобы их семьи чувствовали себя в безопасности.

- Хабаровский край оказывает поддержку войскам. Закуплены и поставлены в зону спецоперации сотни квадрокоптеров и допоборудования. Жители региона, призванные в рамках частичной мобилизации и вступившие в именной батальон «Генерал Корф», обеспечены всем необходимым, - рассказали в администрации Бикинского района.

Волонтеры и жители края собрали и передали защитникам Родины наборы с предметами первой необходимости и сувенирами, сделанными своими руками.

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