Почетная жительница Хабаровска Мария Киреева празднует 97-летие Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 11 октября, исполняется 97 лет Почетному гражданину города Марии Яковлевне Киреевой. Она получила это звание еще в 1983 году. В 2001 году Мария Киреева стала лауреатом премии имени Якова Дьяченко.

- Мария Яковлевна награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени РСФСР, знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», - рассказали в управлении делами Хабаровска.

Мария Яковлевна приехала в Хабаровск в 1947 году. В 1965 она стала директором средних школ №56 и №7. Позже она была директором школы №71. В 2004 году ее имя внесли в энциклопедию «Лучшие люди России». Это высшая общественная награда за заслуги в области укрепления государственности, развития федерализма, усиления культурной, экономической и военной мощи России.

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