Количество сазана и карася увеличилось в Амуре из-за паводка Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сильный паводок, который прошел накануне, положительно повлиял на численность пресноводных рыб в Амуре. По словам специалистов ФГБНУ «ВНИРО», уровень воды, начиная с середины мая и до середины октября, был выше уровня залития поймы, что благоприятно сказалось на размножении рыб.

Специалисты ожидают, что в 2023 году количество сазана, красноперки, толстолоба, сома и карася увеличится в сравнении с этим годом. В хабаровском филиале «ВНИРО» не раз предлагали разрешить вылов черного амура, сома Солдатова, аухи, желтощека, черного амурского леща и мелкочешуйчатого желтопера. Ученые считают, что это не причинит вреда природе.

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