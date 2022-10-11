Догнал сзади: «Тойота» влетела в «Ниссан» на Краснодарской в Хабаровске

Два автомобиля разбились на улице Краснодарской в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

10 октября примерно в 17:20 на Краснодарской в Хабаровске произошла авария. 41-летний водитель «Тойоты Марк-2» ехал в сторону Демьяна Бедного. В районе дома №2ж он догнал впереди едущий «Ниссан Икс-Трейл». Не выдержав дистанцию, мужчина въехал в иномарку, из-за чего машину развернуло поперек дороги.

- В аварии пострадала пятилетняя девочка, которая находилась в салоне «Ниссана». 35-летняя водительница автомобиля травмы не получила, как и виновник ДТП, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции устанавливают детали аварии. Известно, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

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