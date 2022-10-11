636 нарушений закона при реализации национальных проектов выявили в Хабаровском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во время проверок исполнения законов при реализации нацпроектов прокуратура Хабаровского края выявила 636 нарушений. В результате было принесено 48 протестов, в суд направлено 13 исков, внесено 264 представления. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 50 виновных лиц. Два должностных лица получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

- По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено и расследуется семь уголовных дел, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сотрудники ведомства рассказали, что в целом реализация нацпроектов в регионе проходит в соответствии с планом. Существует вероятность, что строящиеся медицинские учреждения могут быть сданы позже намеченных сроков.

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