Уровень безработицы упал в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уровень безработицы в Хабаровске постепенно возвращается к допандемийным показателям. Сейчас он составляет 0,33%, в то время как в 2019 году находился на отметке 0,3%. Статистика строится с учетом только экономически активного населения.

- Сейчас в краевом центре не работают 1105 человек (по предварительным данным за 2022 год). Это на 238 человек меньше уровня в том же периоде 2021 года, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Центр занятости сейчас предлагает больше 12 тысяч вакансий. Около 40% из них подходят для трудоустройства иностранных граждан. Примерно 65% - рабочие специальности. К началу октября на одного безработного приходится около 11 вакансий.

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