12 скверов и парков привели в порядок в Индустриальном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Накануне масштабную уборку улиц и зон отдыха устроили в Индустриальном районе города. Сотрудники комитета по управлению районом вместе с волонтерами вышли на субботник, в рамках ежегодного месячника.

- Были очищены больше 12 скверов и парков. Навели порядок возле Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» на Ворошилова. Мусор убрали на Ремесленной, в сквере «РЭБ флота», у ТЦ «ЭВР», в сквере на пересечении Блюхера – Волочаевской и в других зонах отдыха, - рассказали в администрации Хабаровска.

За время субботника, который прошел 24 сентября, с района на мусороперерабатывающие станции отправили больше 12 тонн отходов.

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