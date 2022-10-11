12 скверов и парков привели в порядок в Индустриальном районе Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Накануне масштабную уборку улиц и зон отдыха устроили в Индустриальном районе города. Сотрудники комитета по управлению районом вместе с волонтерами вышли на субботник, в рамках ежегодного месячника.
- Были очищены больше 12 скверов и парков. Навели порядок возле Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» на Ворошилова. Мусор убрали на Ремесленной, в сквере «РЭБ флота», у ТЦ «ЭВР», в сквере на пересечении Блюхера – Волочаевской и в других зонах отдыха, - рассказали в администрации Хабаровска.
За время субботника, который прошел 24 сентября, с района на мусороперерабатывающие станции отправили больше 12 тонн отходов.
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