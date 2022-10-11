Общественная палата Хабаровска поддержала инициативу мэра о помощи семьям мобилизованных

Общественная палата поддержала инициативу мэра о помощи семьям мобилизованных
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил ввести дополнительные меры соцподдержки для жителей краевой столицы, которые участвуют в военной спецоперации. Представители Общественной палаты поддержали инициативу главы города. Через несколько дней они собрались, чтобы обсудить предложение.
- Поддержка будет оказана детям, чьи родители были мобилизованы. Плата за детсады для них будет отменена. Для школьников 5-11 классов организуют бесплатное питание. Для учеников младших классов, которые и так завтракают бесплатно, будут выдаваться еще и обеды, - сказала Ольга Мильчакова, заммэра Хабаровска по соцвопросам.
Детям также организуют бесплатное питание в школьных лагерях. Подросткам, получившим среднее образование, но не достигшим 18 лет, начислят материальную помощь. Первые выплаты можно будет получить уже с 1 ноября.
Общественная палата предложила дополнительные меры поддержки:
- принимать детей в детсады и школы, переводить их без очереди;
- организовать единый центр приема документов для предоставления льгот;
- продумать механизм автоматического предоставления льгот семьям мобилизованных;
- создать структуру, которая возьмет полную опеку над семьями, в которых кормилец был призван на службу;
- продумать меры поддержки семьям, в которых мобилизованный получил ранение или погиб.
Все предложения будут оформлены в единый документ. Его передадут в администрацию Хабаровска на рассмотрение.
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