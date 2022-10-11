Полиция подозревает бывшего бухгалтера хабаровского вуза в краже стипендий Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В полицию обратился представитель одного из хабаровских вузов. По его словам, во время ревизии была обнаружена большая недостача. Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в краже денег замешана бывшая работница, которая занимала должность бухгалтера.

62-летняя женщина проработала в университете с апреля 2017 по май этого года. У нее был доступ ко всем документам для начислений. Около шести лет она переводила на свой, счет дочери и знакомого стипендии студентов. На документах в банк в качестве получателей она указывала свое имя или соучастников. Кроме сотрудницы вуза никто не подозревал, что эти начисления незаконны.

- Каждый месяц на одну или несколько карт поступало от 40 до 50 тысяч рублей. Хабаровчанка обналичивала деньги и тратила их на свои нужды. Общий ущерб составил больше трех миллионов, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело по статье «кража». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока она возместила 130 тысяч рублей.

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