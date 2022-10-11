Музей-мастерская славянской культуры открылся в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В новом музее, который находится на базе Центра допобразования «Народные ремесла» (Гамарника, 80), школьников будут знакомить с предметами быта славян и народными промыслами. Экспонаты для выставки передавали обычные хабаровчане и сотрудники Центра.
- На церемонии открытия музея собрались почетные гости – заместитель мэра Хабаровска по соцвопросам Ольга Мильчакова и начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, - рассказали в мэрии.
Учреждение будет работать не только как музей, в который школьники смогут приходить на экскурсии. В нем также будет оборудована мастерская, где для детей организуют мастер-классы. Первый из них провели во время церемонии открытия. Для школьников организовали занятие по палехской росписи.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru