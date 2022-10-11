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Общество11 октября 2022 2:47

Музей-мастерская славянской культуры открылся в Хабаровске

Его создали на базе Центра допобразования «Народные ремесла»
Александра ЯВИЩЕНКО
Музей-мастерская славянской культуры открылся в Хабаровске

Музей-мастерская славянской культуры открылся в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В новом музее, который находится на базе Центра допобразования «Народные ремесла» (Гамарника, 80), школьников будут знакомить с предметами быта славян и народными промыслами. Экспонаты для выставки передавали обычные хабаровчане и сотрудники Центра.

- На церемонии открытия музея собрались почетные гости – заместитель мэра Хабаровска по соцвопросам Ольга Мильчакова и начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова, - рассказали в мэрии.

Учреждение будет работать не только как музей, в который школьники смогут приходить на экскурсии. В нем также будет оборудована мастерская, где для детей организуют мастер-классы. Первый из них провели во время церемонии открытия. Для школьников организовали занятие по палехской росписи.

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