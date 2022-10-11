Пожилая комсомольчанка второй раз оказалась жертвой мошенников Фото: Евгения ГУСЕВА

73-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что ее дважды обманули мошенники. Первый случай произошел в феврале. Тогда ей позвонил незнакомец и сказал, что с ее банковского счета пытаются украсть деньги, поэтому женщине нужно перевести сбережения на безопасный счет. Тогда она лишилась больше 1,2 миллиона рублей.

Через полгода ей позвонили еще раз. Уже опытная комсомольчанка отказалась переводить деньги и сбросила звонок. Спустя пару дней ей перезвонил «менеджер банка» и сказал, что информация о переведенных ею мошенникам деньгах в феврале подтверждена. По словам звонившего, чтобы вернуть сумму, пенсионерке нужно было оформит страховой полис. После этого ей позвонил «страховой агент». Девушка сказала, что деньги вернут после оформления полиса, который стоит 550 тысяч. При этом собеседница пообещала, что 90% от этой суммы после всех операций зачислят на счет комсомольчанки.

- Пенсионерка и на этот раз поверила мошенникам. Она отправила на указанный счет всю сумму за «страховой полис», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело и приступила к поискам аферистов.

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