Прокуратура Комсомольска помогла незаконно уволенному специалисту вернуться на работу Фото: @proc_phk Фото: Социальные сети

Житель Комсомольска обратился в суд с иском о незаконном увольнении с работы. В процессе слушаний было установлено, что работодатель не раз заставлял сотрудника проходить аттестации на подтверждение квалификации. Этим акционерное общество нарушало закон.

- Не пройдя череду ежемесячных аттестаций, работника уволили. В качестве причины ему назвали несоответствие занимаемой должности и квалификации, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Рассмотрев иск, Ленинский районный суд признал увольнение законным. После этого прокуратура Комсомольска обжаловала решение. Хабаровский краевой суд отменил предыдущее решение. В результате работника восстановили в должности, а работодатель выплатил ему зарплату за вынужденные прогулы и компенсацию морального вреда.

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