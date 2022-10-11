По мешку с травкой на каждого: полиция застала пятерых мужчин за незаконным делом

Полицейские задержали жителей Комсомольска с мешками марихуаны Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские Комсомольска обследовали территории заброшенных полей недалеко от города. В течение суток они задержали пятерых мужчин в возрасте от 23 до 43 лет. У каждого из них с собой был мешок, наполненный свежесобранными растениями. Внешне трава напоминала марихуану.

- Все мужчины между собой не знакомы. Экспертиза показала, что растение в мешках – это марихуана. В общей сложности получилось изъять 8,6 килограммов высушенной конопли, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Каждый из задержанных говорил, что собирал коноплю для себя. На пятерых мужчин завели уголовные дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы, а пока с них взяли подписки о невыезде.

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