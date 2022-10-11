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Общество11 октября 2022 5:21

Победителей конкурса лучших балетмейстеров Дальнего Востока выбрали в Хабаровске

Среди участников были хореографы и танцоры из семи регионов ДФО
Александра ЯВИЩЕНКО
Победителей конкурса лучших балетмейстеров Дальнего Востока выбрали в Хабаровске

Победителей конкурса лучших балетмейстеров Дальнего Востока выбрали в Хабаровске

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел XIII Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров-постановщиков. В нем приняли участие 35 хореографов, больше 500 танцоров из 38 коллективов Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Всего они представили 87 постановок. Победила в конкурсе балетмейстер Наталья Иванова и ансамбль «Фортуна» из Приморья. Жюри также высоко оценило постановки коллективов из Хабаровска, Владивостока, ЕАО и поселка Ключи Камчатского края.

- Цель этого мероприятия - поддержка талантливых балетмейстеров, рост интереса к этой профессии. Мы помогаем развивать профессиональное и самодеятельное творчество на Дальнем Востоке, - сказала Ирина Куксова, представитель минкультуры Хабаровского края.

Жюри возглавил заслуженный работник культуры России, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский Север» Виктор Шершнев.

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