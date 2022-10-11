Победителей конкурса лучших балетмейстеров Дальнего Востока выбрали в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел XIII Дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров-постановщиков. В нем приняли участие 35 хореографов, больше 500 танцоров из 38 коллективов Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Всего они представили 87 постановок. Победила в конкурсе балетмейстер Наталья Иванова и ансамбль «Фортуна» из Приморья. Жюри также высоко оценило постановки коллективов из Хабаровска, Владивостока, ЕАО и поселка Ключи Камчатского края.

- Цель этого мероприятия - поддержка талантливых балетмейстеров, рост интереса к этой профессии. Мы помогаем развивать профессиональное и самодеятельное творчество на Дальнем Востоке, - сказала Ирина Куксова, представитель минкультуры Хабаровского края.

Жюри возглавил заслуженный работник культуры России, балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля «Русский Север» Виктор Шершнев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.