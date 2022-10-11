Погода удивит хабаровчан резким перепадом температур 12 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодный и дождливый вторник выбил из колеи многих хабаровчан. Но 12 октября погода изменится. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в среду ждать не стоит. Ветер тоже немного утихнет. Его скорость составит не больше 12 метров в секунду.

- Каких либо опасных погодных явлений не ожидается. В течение дня возможен небольшой дождь, который быстро закончится, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Ночью в краевую столицу опять придут заморозки. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1. Днем распогодится и потеплеет до 10-12 градусов.

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