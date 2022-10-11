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Происшествия11 октября 2022 6:00

Опустится ниже ноля: в Хабаровск опять придут заморозки

Погода удивит хабаровчан резким перепадом температур 12 октября
Александра ЯВИЩЕНКО
Погода удивит хабаровчан резким перепадом температур 12 октября

Погода удивит хабаровчан резким перепадом температур 12 октября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холодный и дождливый вторник выбил из колеи многих хабаровчан. Но 12 октября погода изменится. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в среду ждать не стоит. Ветер тоже немного утихнет. Его скорость составит не больше 12 метров в секунду.

- Каких либо опасных погодных явлений не ожидается. В течение дня возможен небольшой дождь, который быстро закончится, - рассказали в хабаровском гидрометцентре.

Ночью в краевую столицу опять придут заморозки. Температура воздуха будет колебаться от +1 до -1. Днем распогодится и потеплеет до 10-12 градусов.

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