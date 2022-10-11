Пять загородных лагерей Хабаровского края примут детей на осенних каникулах
Фото: Правительство Хабаровского края
Осенние каникулы в школах начнутся 31 октября и продлятся неделю. В это время детей будут принимать пять загородных оздоровительных лагерей: «Созвездие» в районе имени Лазо, «Кедр» и «Металлург» в Комсомольске, «Энергетик» в Хабаровском и «Шарголь» в Комсомольском районах.
- Школьников ждут общеобразовательные и профильные смены, посвященные кинематографу, творчеству, спорту, лидерским качествам, патриотическому воспитанию и профориентации. Также в крае будут организованы лагеря с дневным пребыванием детей в школах и детсадах, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Родители могут получить компенсацию за отдых детей в лагеря – до 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей.
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