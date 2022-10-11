В Хабаровске заработала городская горячая линия для семей мобилизованных Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске управление образования запустило в работу горячую линию для родственников призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Проконсультироваться со специалистами семьи призванных могут по единому номеру телефона - 89003400904. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, получить разъяснения по интересующим вопросам хабаровчане могут в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

- Эти меры инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Среди них - освобождение от оплаты за питание в детских садах, школах, пришкольных лагерях, - отметили в администрации города.

Информацию о том, как получить льготу на оплату питания в детских садах, школах и лагерях, управление образования транслирует через родительские чаты в мессенджерах. В распоряжении редакции имеется копия такого обращения.

- Для получения мер поддержки большое количество справок собирать не придется. Если вы уже сдавали в школу, детский сад документы (например, свидетельство о рождении, копию паспорта родителя, СНИЛС ребенка и родителя), второй раз вам предоставлять эти документы не нужно, - говорится в обращении. - Основными документами для назначения льготы является личное заявление родителя (законного представителя, опекуна) и справка из военкомата о призыве по мобилизации.

Далее в тексте обращения указано, что для оперативной работы по получению льготы необходимо передавать информацию о том, что в семье кого-либо мобилизовали нужно воспитателю или педагогу.

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