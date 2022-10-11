Отлов бездомных собак обходится Хабаровску в 23 миллиона рублей Фото: Администрация Хабаровска

Общая сумма, которая в этом году будет потрачена на отлов безнадзорных животных в Хабаровске, составит не менее 22,7 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии. В настоящее время деятельность по отлову собак в Хабаровске возобновили.

Исполнять контракт по отлову будет индивидуальный предприниматель Лемихова. За первые три квартала этого года в городе отловили 1347 собак. До конца года планируется достичь показателя в 16200 отловленных животных.

Ранее правительство Хабаровского края выделило городу субвенцию на 7 миллионов рублей. Деньги пойдут на приобретение специальных инструментов для отлова, вольеров, на вакцинацию, чипирование и стерилизацию собак. После необходимых манипуляций собак будут возвращать в естественную среду, за исключением тех, которых признают агрессивными.

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