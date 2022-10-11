Увели из-под носа: у жительницы Хабаровска в магазине украли дорогой телефон

У жительницы Хабаровска в магазине украли дорогой телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД России, стоимость пропавшего гаджета хозяйка оценила в 50 тысяч рублей. Украли у нее телефон в продуктовом магазине.

Хабаровчанка рассказала оперативникам, что после работы зашла в магазин за продуктами, пока выбирала, что купить, положила телефон на витрину и отвлеклась. Так и ушла из магазина, не вспомнив про забытый телефон. Обнаружила пропажу она уже когда ушла из магазина, а вернувшись – свою вещь не нашла.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Хабаровску задержали 21-летнего фигуранта. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, - рассказали в полиции.

Как выяснилось, для подозреваемого поход в магазин оказался более удачным. Телефон он в итоге продал за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на себя. Теперь ему грозит до пяти лет заключения. На него завели уголовное дело по статье за кражу.

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