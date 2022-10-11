Пенсионеры вяжут теплые вещи для мобилизованных в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске крае пожилые люди из дома-интерната для престарелых и инвалидов занялись обеспечением мобилизованных земляков варежками, носками и шарфами. Теплые вещи вяжут в клубе «Солдатские варежки», и затем отправляют в зону проведения спецоперации. Спицы в руки взяли не только женщины, но и мужчины. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Мы в силу наших ограниченных возможностей решили тоже внести свой вклад и помочь нашим ребятам в трудное для них время. Мы не только вяжем теплые вещи, но еще и отправляем с ними частичку тепла. Стараемся в каждый носочек положить записку со словами «Берегите себя, вас ждут дома». Уверены, что наши усилия оценят и кому-то они помогут вернуться домой, - сказала Татьяна Еркина, идейный вдохновитель сообщества.

Чтобы связать пару носков нужно немало времени, иногда этот процесс занимает день-два, а иногда и неделю. В клубе трудятся порядка 25 человек. За неделю они связали больше 10 пар варежек и носков, а сейчас вяжут рукавицы – этот предмет военного обмундирования отличается от стандартного. Для исполнения нужна специальная выкройка ,которую члены клуба изготовили также сами.

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