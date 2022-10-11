В Хабаровске поздравили семейные пары «За супружеское долголетие» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске центр работы с населением «Доверие» организовал праздничное поздравление для крепких супружеских пар, которые прожили в браке больше 50 лет. Мероприятие состоялось на улице Калараша, 30. Парам подарили памятные знаки «За супружеское долголетие», рассказали в мэрии города.

- Для гостей праздника организовали концерт. Творческие коллективы района порадовали семейные пары разнообразием номеров: от небольших театральных постановок до изящного восточного танца, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Те супруги, которые не смогли поучаствовать в торжестве, смогут получить свои награды на дому. Их принесут специалисты комитета городской администрации по управлению Индустриальным районом.