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Общество11 октября 2022 9:56

В Хабаровске поздравили семейные пары «За супружеское долголетие»

Парам, прожившим вместе больше 50 лет, вручили памятные знаки
Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске поздравили семейные пары «За супружеское долголетие»

В Хабаровске поздравили семейные пары «За супружеское долголетие»

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске центр работы с населением «Доверие» организовал праздничное поздравление для крепких супружеских пар, которые прожили в браке больше 50 лет. Мероприятие состоялось на улице Калараша, 30. Парам подарили памятные знаки «За супружеское долголетие», рассказали в мэрии города.

- Для гостей праздника организовали концерт. Творческие коллективы района порадовали семейные пары разнообразием номеров: от небольших театральных постановок до изящного восточного танца, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Те супруги, которые не смогли поучаствовать в торжестве, смогут получить свои награды на дому. Их принесут специалисты комитета городской администрации по управлению Индустриальным районом.