Сорвал погон и повалил на землю: житель Хабаровского края заплатит за нападение на полицейского

Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил оказать сопротивление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае прошел суд по делу о нападении на полицейского. Как сообщили в краевой прокуратуре, виновный приговорен к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

- Суд района имени Лазо вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя поселка Хор. Он признан виновным в совершении преступления - применение насилия в отношении представителя власти, - сообщает ведомство.

Как выяснилось, в июле этого года мужчина в нетрезвом состоянии оказал сопротивление полицейскому, который пытался отвести его в участок. Он сорвал с формы правоохранителя погон, а затем схватил его и повалил на землю. За свои действия мужчина расплатится только штрафом.