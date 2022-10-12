Губернатор Колымы поручил разобраться с воинским учетом в регионе Фото: Правительство Магаданской области

Глава Магаданской области Сергей Носов провел совещание по организации воинского учета. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор заявил о необходимости создать единый нормативный правовой акт, в котором будет предусмотрены все меры поддержки мобилизованных.

В течение недели по его поручению профильные ведомства должны разобраться с воинским учетом. Это будет сделано для того, чтобы обеспечить бронирование работников, занятых в жизненно-важных отраслях региона.

- Особенно важно определить все системообразующие предприятия, без нормальной работы которых экономика региона может пострадать. Сюда же относятся и предприятия социальной направленности необходимые для Магаданской области. Сегодня есть заявки от организаций, которые нужно рассматривать. И чтобы бронирование выполнить без ошибок, в первую очередь, необходимо обновить данные по воинскому учету всех сотрудников, - подчеркнул Носов.

Сейчас в области идет работа с семьями призванных граждан. Волонтеры продолжают собирать вещи для мобилизованных. Носов предложил создать резерв вещей, которые понадобятся призванным

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.