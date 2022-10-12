Помощь мобилизованным оказывают волонтеры штаба «Добровольцы Хабаровска» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волонтеры из штаба «Добровольцы Хабаровска» участвуют в акции, направленной на помощь мобилизованным и их семьям. Как сообщает пресс-служба хабаровской мэрии, добровольцы помогают людям в быту, организовывают сбор и доставку гуманитарной помощи, организуют занятость детей призванных граждан.

- Сегодня это приоритетное направление акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ». Присоединиться к этой акции в качестве волонтера может любой желающий, для этого нужно позвонить по телефону в Хабаровске: 467-061, - рассказали в администрации города.

Сбор вещей и необходимых товаров проходит в будние дни с 11:00 до 18:00. Адреса, по которым можно привезти вещи, указаны на сайте городской администрации. Прежде, чем начинать собирать помощь, необходимо ознакомиться с перечнем того, что мобилизованным гражданам действительно необходимо.

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