Незаконный вывоз черной икры в Китай пресекли в Хабаровске Фото: пресс-служба хабаровской таможни

В Хабаровске предотвратили незаконный вывоз более ем одного килограмма черной икры в Китай. Как сообщили в пресс-службе хабаровской таможни, переправить запрещенную продукцию попыталась гражданка КНР. У нее в багаже при досмотре нашли два пластиковых контейнера с веществом, по цвету и консистенции похожими на черную икру.

На контейнерах не было никаких маркировок, однако по результатам экспертизы было установлено, что это икра амурского осетра. На гражданку завели уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет и крупный штраф.

- Преступление выявлено во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. В отношении гражданки КНР хабаровские таможенники возбудили уголовное дело, - рассказали в ведомстве.

Вывоз черной икры разрешается только при наличии спецмаркировки на контейнерах. Вес не должен превышать 250 граммов на человека. Чтобы перевезти больше этого продукта, требуется разрешение специализированного ведомства.

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