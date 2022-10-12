Вдвое больше икры кеты заложили на рыбзаводах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Рыбозаводы Хабаровского края заложили в два раза больше икры осенней кеты. В этот раз цифра составила 52,3 миллиона штук, в прошлом году было заложено на 50 процентов меньше. Заложенная икра позволит выпустить в водоемы следующей весной порядка 50 миллионов мальков рыбы, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- На территории региона работают 12 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), которые занимаются воспроизводством и пополнением запасов тихоокеанских лососей. Их суммарная производственная мощность превышает 114 миллионов штук выпускаемой молоди в год, – рассказали в правительстве Хабаровского края.

Объемы закладываемой икры и будущего выпуска мальков напрямую зависит от того, сколько самок и самцов заходили к садкам заводов. Такие самцы и самки называются производителями. Последнее время производители были в дефиците, однако ограничения, введенные в 2022 году в путину, поспособствовали тому, чтобы подходы кеты увеличились.

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