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Происшествия12 октября 2022 1:12

Развод на три миллиона: хабаровчанка отдала все деньги аферистам и осталась в долгах

Школьный тренер из Хабаровска перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Школьный тренер из Хабаровска перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей

Школьный тренер из Хабаровска перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Хабаровска, которая работает тренером в спортивной школе, обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества и лишилась 3,3 миллионов рублей.

Накануне вечером женщине позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку. Собеседница представилась следователем и сказала, что на хабаровчанку завели уголовное дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемая сказала, что не брала займов. На это «следователь» предположила, что оформить кредит могли аферисты от имени женщины, и пообещала разобраться в ситуации. После этого к разговору присоединился «сотрудник банка», который подтвердил наличие оформленного займа.

- Подставной банковский работник сказал, что избежать проблем с законом потерпевшая может, если будет следовать инструкциям. В результате женщина оформила реальный кредит и перевела аферистам 3,3 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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