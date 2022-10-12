Развод на три миллиона: хабаровчанка отдала все деньги аферистам и осталась в долгах

Школьный тренер из Хабаровска перевела мошенникам 3,3 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Хабаровска, которая работает тренером в спортивной школе, обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества и лишилась 3,3 миллионов рублей.

Накануне вечером женщине позвонили с незнакомого номера. Она взяла трубку. Собеседница представилась следователем и сказала, что на хабаровчанку завели уголовное дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемая сказала, что не брала займов. На это «следователь» предположила, что оформить кредит могли аферисты от имени женщины, и пообещала разобраться в ситуации. После этого к разговору присоединился «сотрудник банка», который подтвердил наличие оформленного займа.

- Подставной банковский работник сказал, что избежать проблем с законом потерпевшая может, если будет следовать инструкциям. В результате женщина оформила реальный кредит и перевела аферистам 3,3 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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