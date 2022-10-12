Ребенка с инвалидностью полтора года обделяли лекарствами в Хабаровском крае

Ребенка с инвалидностью полтора года обделяли лекарствами в Комсомольске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурор Комсомольска обратился в суд с иском к минздраву Хабаровского края в интересах ребенка-инвалида. В течение полутора лет он не получал жизненно необходимые льготные лекарства, из-за чего семье приходилось покупать их за свой счет. По закону, выписанный врачом препарат должен выдаваться бесплатно.

- Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требования прокурора. На министерство здравоохранения возложены обязанности по компенсации расходов на покупку препаратов. Также ребенку должны предоставить лекарства бесплатно в необходимой и назначенной врачом дозировке до отмены, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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