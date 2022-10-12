Тайна раскрыта: полицейские удивились находке в теплице на даче комсомольчанина

Сотрудники полиции нашли больше 20 килограммов марихуаны у жителя Комсомольска Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Правоохранители получили информацию о том, что 39-летний комсомольчанин на даче занимается незаконными делами. Полицейские решили навестить безработного мужчину с проверкой. Осмотрев территорию участка, они обнаружили 50 кустов конопли весом 14 килограммов. Они росли в теплице. Было видно, что хозяин дома скрупулезно ухаживал за растениями – поливал и пропалывал их.

После осмотра участка полицейские направились в дом. На чердаке стояли стеллажи, на которых была разложена марихуана. Там мужчина сушил растения. Правоохранители изъяли почти девять килограммов сухой травы. Также в доме были найдены металлическая миска с 1,56 граммами марихуаны и пачка с табачной крупкой. В дальнейшем экспертиза показала, что это была смесь табака и гашишного масла весом 0,34 грамма.

Сухая марихуана Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Мужчину задержали. Он сказал, что выращивал и заготавливал марихуану, чтобы потом самому ее употреблять, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На жителя Города юности завели уголовное дело. За незаконное хранение и изготовление наркотиков в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Находка на чердаке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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