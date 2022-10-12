Кража проездом: мужчина напоил незнакомца и забрал его вещи из камеры хранения в Хабаровске

Мужчина украл вещи и деньги у случайного собутыльника в Хабаровске Фото: УТ МВД России по ДФО

Случайная встреча мужчин на привокзальной площади обернулась потерей всего багажа для одного и уголовным сроком для другого. 40-летний гость города был проездом в Хабаровске. Он ехал на заработки в Николаевск. Прибыв в краевую столицу, он встретил 35-летнего мужчину с большой сумкой. Ожидая служебный автобус, заработчанин предложил новому знакомому немного выпить и тот согласился. Они отправились в кафе.

Скоро мужчины вышли из заведения, но решили продолжить импровизированное застолье на площади. Они сдали свой багаж в одну ячейку камеры хранения, а чек от нее забрал гость города. Около часа мужчины просидели на бульваре, после чего решили расходиться. По пути обратно на вокзал они потеряли друг друга в толпе людей. Первым до ячейки добрался владелец чека. Он забрал и свои вещи, и сумку собутыльника. После этого мужчина дождался свой автобус и уехал. Подоспевший владелец украденной сумки понял, что его провели и обратился в транспортную полицию с заявлением о краже имущества на сумму больше 120 тысяч рублей.

- По статье о краже заведено уголовное дело. Подозреваемого задержали и предъявили обвинения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Дожидаться суда обвиняемый будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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