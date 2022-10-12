Незаконная перепланировка: хабаровчанина заставили вернуть стены на место через суд

Житель Хабаровска исправил незаконную перепланировку квартиры по решению суда Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина перепланировал свою квартиру, нарушив при этом закон. Он снес перегородки между кухней, коридором и комнатой, перенес стену между санузлом и коридором, переместил сантехнику в другую комнату. Администрация Хабаровска обратилась в суд с требованием обязать нарушителя исправить планировку.

- Суд удовлетворил иск и обязал мужчину вернуть квартиру в прежнее состояние, чтобы она соответствовала техпаспорту. Но хабаровчанин не отреагировал на решение суда. Поэтому судебный пристав-исполнитель взыскал с него исполнительский сбор и предупредил, что нарушителя ждет более суровое наказание, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Осознав, что избежать последствий не удастся, хабаровчанин вернул перегородки и сантехнику на место. Мужчина уже представил в администрацию Хабаровска документы, подтверждающие завершение работ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.