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Общество12 октября 2022 2:59

Незаконная перепланировка: хабаровчанина заставили вернуть стены на место через суд

Житель Хабаровска исправил незаконную перепланировку квартиры по решению суда
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска исправил незаконную перепланировку квартиры по решению суда

Житель Хабаровска исправил незаконную перепланировку квартиры по решению суда

Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина перепланировал свою квартиру, нарушив при этом закон. Он снес перегородки между кухней, коридором и комнатой, перенес стену между санузлом и коридором, переместил сантехнику в другую комнату. Администрация Хабаровска обратилась в суд с требованием обязать нарушителя исправить планировку.

- Суд удовлетворил иск и обязал мужчину вернуть квартиру в прежнее состояние, чтобы она соответствовала техпаспорту. Но хабаровчанин не отреагировал на решение суда. Поэтому судебный пристав-исполнитель взыскал с него исполнительский сбор и предупредил, что нарушителя ждет более суровое наказание, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Осознав, что избежать последствий не удастся, хабаровчанин вернул перегородки и сантехнику на место. Мужчина уже представил в администрацию Хабаровска документы, подтверждающие завершение работ.

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