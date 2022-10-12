Строительство школы на улице Демьяна Бедного начнется в 2023 году в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Накануне участок под строительство новой школы в Хабаровске передали в краевую собственность. Это позволит городу получить региональную финансовую поддержку для возведения нового учебного заведения. До конца года будет оформлена вся документация, а уже в следующем начнется строительство.

- Проектировщики школы уже получили исходные данные для работы. По поручению Сергея Кравчука департамент архитектуры, строительства и землепользования проработал вопрос корректировки границ «красных линий» на перекрестке Карла Маркса и Демьяна Бедного-Краснодарская. Дорога к новой школе должна быть безопасной, - сказал Илья Гарнага, представитель администрации города Хабаровска.

Напомним, что этим летом участок под строительство начали освобождать от гаражей, часть из которых была бесхозной.

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