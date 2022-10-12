Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 3:22

В хабаровских школах проходят тренировки на случай ЧП

Детей учат правилам поведения в опасных ситуациях
Александра ЯВИЩЕНКО
В хабаровских школах проходят тренировки на случай ЧП

В хабаровских школах проходят тренировки на случай ЧП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, в школах Хабаровска проходят тренировки на случай ЧП. В них принимают участие не только дети, но и все сотрудники учебных учреждений: учителя, вахтер, работники администрации.

- Просим родителей сохранять спокойствие и благоразумие. Ни один ребенок или взрослый не пострадает. Отработка действий необходима для правильной реакции в возможных опасных ситуациях или в случае ЧП, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Перед началом тренировки детям рассказывают легенду и правила поведения в сложившейся ситуации. После этого школьники переходят к практической части учений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.