В хабаровских школах проходят тренировки на случай ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 12 октября, в школах Хабаровска проходят тренировки на случай ЧП. В них принимают участие не только дети, но и все сотрудники учебных учреждений: учителя, вахтер, работники администрации.

- Просим родителей сохранять спокойствие и благоразумие. Ни один ребенок или взрослый не пострадает. Отработка действий необходима для правильной реакции в возможных опасных ситуациях или в случае ЧП, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Перед началом тренировки детям рассказывают легенду и правила поведения в сложившейся ситуации. После этого школьники переходят к практической части учений.

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