В хабаровских школах проходят тренировки на случай ЧП
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 12 октября, в школах Хабаровска проходят тренировки на случай ЧП. В них принимают участие не только дети, но и все сотрудники учебных учреждений: учителя, вахтер, работники администрации.
- Просим родителей сохранять спокойствие и благоразумие. Ни один ребенок или взрослый не пострадает. Отработка действий необходима для правильной реакции в возможных опасных ситуациях или в случае ЧП, - рассказали в управлении образования Хабаровска.
Перед началом тренировки детям рассказывают легенду и правила поведения в сложившейся ситуации. После этого школьники переходят к практической части учений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru