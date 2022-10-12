Золотодобытчики Хабаровского края материально поддержали мобилизованных Фото: ООО "ЗК "Дальневосточник"

Сбор помощи мобилизованным жителям проходи в Хабаровском крае в рамках акции «Мы вместе». Одной из первых материальную помощь оказала золотодобывающая компания «Дальневосточник», которая перевела в фонд поддержки мобилизованных 200 тысяч рублей.

- Выполняя воинский долг, ребята защищают нашу Родину, нас с вами. Наша помощь тем, кто участвует в СВО, и тем, кто был мобилизован, лишней точно не будет. Теплые перчатки, подшлемники, спальные мешки, средства личной гигиены – все это поможет нашим землякам. Тем более что зима не за горами, - сказал Сергей Дайнеко, гендиректор компании.

Отметим, что четыре сотрудника компании также были призваны в рамках частичной мобилизации.

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