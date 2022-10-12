Производство пеллет модернизируют и расширят в Хабаровском крае Фото: Виктор Гусейнов

Хабаровская компания «Рустранс ДВ» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ, - прим. ред.) подписали соглашение о сотрудничестве. Его целью стала модернизация производства пеллет в регионе. Инвестор планирует вложить в проект полмиллиарда рублей и создать 50 рабочих мест. Сейчас предприятие выпускает около 8,4 тысячи тонн продукции в год. В прошлом году компания открыла вторую линию производства топливных гранул на территории поселка Хор в районе имени Лазо.

– Мы планируем расширяться и сейчас предпринимаем действия по вводу производственных площадок в статусе резидента территории опережающего развития, либо свободного порта Владивосток. Мы заинтересованы в развитии рынка пеллет на территории Дальнего Востока и на экспортных направлениях. Поэтому подписали соглашение с КРДВ. Мы уверены, что совместные усилия принесут пользу развитию экономики региона и приведут к увеличению выпуска готовой продукции до 15 тысяч тонн в год, – сказал Иван Холодилин, директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Рустранс ДВ».

Топливные гранулы поставляют на внутренний и зарубежный рынки. Один из крупных импортеров – Южная Корея, которая закупает больше 200 тонн пеллет ежегодно.

– Вместе с Минвостокразвития РФ мы помогаем в продвижении отечественной продукции – в поиске потребителей на рынках АТР, организации логистических связей. На реализацию проекта может положительно повлиять возобновление транспортной субсидии, в рамках которой лесопромышленные компании могут компенсировать до 80% расходов на транспортировку экспортных лесоматериалов, – сказал Андрей Федоров, менеджер департамента отраслевой экспертизы КРДВ.

На инвестпроект компания «Рустранс ДВ» в 2021 году получила поддержку. 18,9 миллионов рублей были предоставлены Фондом развития промышленности России в виде льготного займа и еще 8,1 миллионов в виде займа от краевого Фонда.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.